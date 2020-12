Tout savoir sur Metz - Lens

Duel de formations en confiance entre Metz et Lens. Les Grenats se sont imposés sur la pelouse de Montpellier (0-2) en milieu de semaine, pendant que les Sang et Or laminaient Monaco (0-3). Deux très belles opérations qui ne demandent donc qu'à être confirmées. 12e, Metz compte quatre points de retard sur son adversaire, 7e avec un match en moins.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lens affiche 39 victoires contre Metz en Ligue 1 (23 nuls, 28 défaites), il ne compte plus de succès que contre Sochaux dans son histoire dans l’élite (46). Metz reste cependant sur une victoire contre le RCL en L1, mais n’en a plus enchaîné 2 depuis octobre 1988-mai 1992 (4).



Metz a perdu 6 de ses 10 dernières réceptions de Lens en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls) – restant muet à 6 reprises lors de cette série - soit autant que lors de ses 25 précédentes (17 victoires, 2 nuls).



Metz n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), mais c’était le dernier, le 16 décembre contre Montpellier (2-0).



Lens a remporté 7 matches en Ligue 1 cette saison (3 nuls, 4 défaites), c’est déjà autant que lors de chacun de ses 2 précédents exercices dans l’élite (2010/11 et 2014/15). Les Sang et Or affichent 24 points après 14 matches de L1 2020/21, leur total le plus élevé à ce stade de la compétition depuis 2006/07 (25, 5e en fin de saison).



Metz n’a remporté aucune de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après avoir gagné ses 3 précédentes. Les Grenats restent même sur 2 défaites à domicile dans l’élite, mais n’en ont plus enchaîné 3 depuis août-novembre 2017 (8).



Lens a remporté ses 3 derniers déplacements en Ligue 1, seul Montpellier fait mieux actuellement (4). Il s’agit de la meilleure série des Sang et Or à l’extérieur dans l’élite depuis décembre 2001-janvier 2002 (3), mais le club artésien n’a jamais fait la passe de 4.



Metz a marqué 2 buts lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-2 v Strasbourg, 2-0 v Montpellier), mais n’a plus enchaîné 3 matches dans l’élite en marquant 2 buts ou plus depuis mars-avril 2002 (5).



Lens a gagné 296 duels aériens en Ligue 1 2020/21, plus que toute autre équipe. D’ailleurs, 2 des 6 joueurs ayant remporté le plus de duels aériens dans l’élite cette saison évoluent au RCL : Florian Sotoca et Loic Bade (55 chacun).



Farid Boulaya a inscrit 2 des 3 derniers buts marqués par des joueurs de Metz à domicile en Ligue 1. Il affiche 2 buts lors de ses 4 dernières réceptions dans l’élite, lui qui n’avait jamais trouvé la faille lors de ses 14 premières.



Issiaga Sylla a inscrit contre Monaco le but le plus rapide de la saison en Ligue 1 (après 34 secondes) et le plus rapide pour Lens dans l’élite depuis Toifilou Maoulida contre Caen le 10 février 2008 (18 secondes). Il n’a plus été décisif lors de 2 matches consécutifs en L1 depuis février-mars 2018 (3).