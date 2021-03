Tout savoir sur Lyon-Sochaux

Après sa victoire face à Rennes, mercredi (1-0), l'OL va de nouveau être sur le devant de la scène, mais à l'occasion des 16èmes de finale de la Coupe de France, samedi contre Sochaux (18h45). Face au septième de Ligue 2, Rudi Garcia pourrait être privé de plusieurs éléments. "On récupère Lucas Paqueta. Il faut qu’on lève des interrogations sur Kadewere, Memphis et De Sciglio. On verra s’ils sont revenus à 100%. Ils doivent récupérer pour des coups ou alertes musculaires. Julian Pollersbeck jouera dans les buts", a-t-il indiqué en conférence de presse.



Par ailleurs, il a assuré qu'il espérait récompenser ses troupes par un titre. "Cette génération Memphis mérite de gagner un trophée. Entre le dire et le faire il y a un écart. C’est très difficile de remporter le championnat. On fera tout pour aller au bout de la Coupe. Ce ne peut pas être un objectif mais une ambition."



Du côté de Sochaux, invaincu toutes compétitions confondues depuis le 2 février et un revers contre Ajaccio (0-2), Omar Daf espère réaliser un exploit. " Se qualifier serait un exploit. À nous d'être déterminés pour réussir cet exploit. La culture de la gagne est importante en championnat comme en Coupe de France . On va tout faire pour passer ce tour", a glissé le coach.