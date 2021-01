Tout savoir sur Lyon - Lens

L’OL s’est emparé de la place de leader du championnat juste avant la trêve et ne compte pas la lâcher de sitôt. Les Gones restent sur deux victoires de suite et voudront enchaîner face à des Lensois qui ont impressionné dans cette première partie de saison. Les Sang et Or, qui comptent un match de retard, ont un vrai coup à faire en haut de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lyon a gagnépour seulement 2 défaites.Lyon n’a perdu qu’une seule de sesen Ligue 1 (11 victoires, 1 nul), mais c’était lors de la plus récente le 24 août 2014 (0-1).Lyon affichecette saison, son meilleur total à ce stade depuis 2007/08 (37), saison de son dernier titre de champion de France. C’est la 1re fois depuis 2012/13 que l’OL occupe la tête de la L1 après 17 matches (3e au final cette saison-là).Lens affichede Ligue 1 2020/21, meilleur total pour un promu à ce stade depuis Angers en 2015/16 (27 également). Si on compte 3 points pour une victoire, jamais un promu totalisant au moins autant de points après 16 rencontres dans l’élite n’a terminé hors du top 10 au terme de la saison.Lyon est invaincu lors de ses(7 victoires, 5 nuls), meilleure série en cours et la meilleure série pour l’OL depuis septembre 2014-février 2015 (12 également). Les Gones n’ont plus connu une plus longue série sur leurs terres en L1 depuis octobre 2010-octobre 2011 (21).Lens a marqué, seule équipe dans ce cas avec Monaco (28/28). La formation artésienne a d’ailleurs inscrit ses 36 derniers buts dans l’élite dans la surface, la dernière exception remontant au 6 février 2015 contre à St Etienne par Yoan Touzghar.Lyon est le seul club de Ligue 1 2020/21 à avoir gagné. De son côté, Lens a perdu 4 de ses 5 rencontres au cours desquelles les Sang et Or ont concédé l’ouverture du score en L1 cette saison (1 victoire).Lyon affiche leen Ligue 1 cette saison (-7.55). Pourtant, L’OL possède la 2e meilleure attaque de l’élite (34 buts) derrière Paris (39).L’attaquant de Lyon Memphis Depay est le joueurcette saison (41). L’international néerlandais n’a cependant donné qu’une seule passe décisive lors de ses 10 dernières rencontres de L1 (le 29 novembre v Reims pour Toko Ekambi).Gaël Kakuta a inscriten Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie… de Memphis Depay. Le précédent joueur de Lens à avoir marqué plus de buts dans cet exercice sur une campagne de L1 est Michel Joly en 1979/80 (6).