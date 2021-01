Tout savoir sur Lorient - PSG

Lorient a renversé un match en retard complètement fou contre Dijon mercredi (3-2) pour revenir à égalité de points de son adversaire de bas de tableau. Une vraie bouffée d’air avant d’affronter l’ogre parisien, qui commence à trouver ses marques pour l’ère Mauricio Pochettino. Le club francilien enchaîne de nouveau les victoires et ne compte plus lâcher sa place de leader.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris a gagnéaprès n’avoir remporté qu’un seul de ses 7 précédents (4 nuls, 2 défaites) face à cet adversaire dans l’élite.Lorient s’est incliné lors de, la plus longue série de défaites de son histoire à domicile face à n’importe quelle équipe de l’élite.Lorient a encaisséde Ligue 1 contre Paris, la dernière fois que les Merlus ont réalisé un clean sheet face à cet adversaire dans l’élite remonte au 6 août 2011 (1-0).Vainqueur de Dijon lors de son dernier match de Ligue 1 le 27 janvier (3-2), Lorient n’a plus remporté 2 rencontres consécutives dans l’éliteParis reste sur(3-0 v Brest, 1-0 v Angers, 4-0 v Montpellier) et a l’occasion d’égaler sa meilleure série du genre cette saison (4 succès en gardant sa cage inviolée entre octobre et novembre dernier).Lorient a gagné(2 défaites), après n’avoir remporté qu’un seul des 8 précédents (3 nuls, 4 défaites).Paris est invaincu(2 succès, 2 nuls) et a l’occasion d’en enchaîner un 5e sans s’incliner pour la 1ère fois cette saison.Seul l’Atlético de Madrid (8) a encaissé moins de buts que Paris (11) dans les 5 grands championnats cette saison. o S’il joue, le défenseur de Lorient Jérémy Morel disputera le 24e match de sa carrière contre Paris en Ligue 1 (7 victoires, 4 nuls, 12 défaites), l’adversaire qu’il aura affronté le plus de fois dans l’élite. o Les joueurs de Paris Mitchel Bakker et Mauro Icardi sont les 2 joueurs qui ont disputé le plus de minutes ensemble en Ligue 1 cette saison sans échanger la moindre passe (332 minutes). o Mauricio Pochettino effectue en moyenne 2 changements d’un XI de départ à l’autre avec Paris en Ligue 1 2020/21 – c’est bien moins que Thomas Tuchel son prédécesseur sur le début de saison (5 par match).