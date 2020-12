Tout savoir sur Lorient - Nîmes

Lorient enchaîne les défaites et n'a pas marqué le moindre but en Ligue 1 depuis le 17 octobre. Une éternité qui a logiquement plongé les Merlus à la 19e place du classement. Nîmes ne va pas vraiment mieux et sa victoire à Reims (0-1) le 22 novembre dernier a fait office d'exception dans une période très délicate. Les Crocos ont trois points d'avance sur leur adversaire de dimanche, et cette rencontre vaudra double dans la lutte pour le maintien.





Les stats à connaître (avec Opta)

Il s’agira de la 1ère confrontation entre Lorient et Nîmes en Ligue 1. Les Merlus ont perdu leur 2 derniers matches contre les Crocos en Ligue 2, disputés lors de la saison 2017/18.



Lorient va jouer le 500e match de son histoire en Ligue 1, devenant la 34e équipe à franchir ce cap, la 1ère depuis Brest en septembre 2019. Les Merlus affichent 148 victoires, 149 nuls et 202 défaites, 575 buts marqués et 687 buts encaissés dans l’élite.



Lorient n’a remporté qu’un seul de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 9 défaites), c’était sur le terrain de Reims le 17 octobre (3-1). Le FCL a d’ailleurs perdu ses 4 dernières rencontres dans l’élite, sa pire série depuis février-mars 2017 (5) et la plus longue série en cours.



Nîmes a perdu 6 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire) échouant à marquer à 5 reprises dans cette série (2 buts).



Lorient a perdu ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (à chaque fois sans marquer) et égalera en cas de défaite sa plus longue série de défaites sur ses terres dans l’élite, établie entre septembre et novembre 2014 (4).



Nîmes a remporté 2 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (2 défaites), autant que lors de ses 23 précédents (6 nuls, 15 défaites).



Lorient est resté muet lors de chacun de ses 6 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours et également la plus longue pour les Merlus à égalité avec février-mars 2007 (6).



Nîmes est l’équipe qui a le plus souvent été menée au score en Ligue 1 cette saison (526 minutes) tandis que Lorient est celle qui a le moins souvent mené au score (92 minutes).



Nîmes (3/3) est la seule équipe avec Lyon (5/5) à avoir toujours gagné après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison. Lorient a de son côté perdu 2 des 3 matches de L1 2020/21 au cours desquels il a ouvert le score, c’est plus que toute autre équipe (avec Brest, 2/8).



Renaud Ripart est auteur de 2 des 3 buts de Nîmes à l’extérieur en Ligue 1 cette saison. Nîmes a d’ailleurs gagné 1-0 chacun des 2 matches au cours desquels Ripart a marqué cette saison, à Montpellier le 4 octobre et Reims le 22 novembre.