Tout savoir sur Lorient - Lille

Lorient est en grande forme depuis plusieurs semaines, après avoir battu le PSG mais aussi accroché Rennes et Monaco dernièrement. Lille est prévenu, son déplacement chez les Merlus s’annonce donc difficile, une semaine après un nul contre Brest. Le LOSC a une place de leader à conserver et ne compte qu’un point d’avance sur le PSG.

Les stats à connaître (avec Opta)

Aucune des 12 dernières confrontations entre Lorient et Lille en Ligue 1(4 succès bretons, 8 des Dogues). Le dernier partage des points entre les 2 équipes dans l’élite remonte au 24 septembre 2011 dans le Nord (1-1).Lorient n’a perduactuel de Ligue 1 en 2021 (1 victoire, 2 nuls), c’était le 1er, face à Monaco le 6 janvier (2-5). Les Merlus ont inscrit 1.25 point en moyenne face à ce type d’adversaires sur la période, seul St Etienne (1.33) fait mieux parmi les équipes à minimum 2 rencontres contre le top 5 en 2021.Lorient n’a perdu(3 victoires, 2 nuls), seuls Monaco (10) et… Lille (7) font mieux actuellement. Les Bretons n’ont plus connu 6 rencontres de rang sans défaite dans l’élite depuis mars-mai 2014 (7).Lille a remportéla seule exception datant de son plus récent, contre Brest le 14 février (0-0).Lorient reste sur(3-2 v Dijon puis Paris, 1-0 v Reims), mais n’a fait mieux qu’une seule fois dans son histoire dans l’élite, c’était en décembre 2007-février 2008 (5).Lille a remporté, meilleure série en cours. Les Dogues peuvent enchaîner avec un 7e succès d’affilée hors de leurs bases dans l’élite pour la 1re fois de leur histoire (6 également entre mai et septembre 1949).Lille reste sur, meilleure série en cours et la plus longue pour les Dogues dans l’élite depuis septembre-décembre 2013 (11).L’attaquant de Lorient Terem Moffi a inscrit, seul Wissam Ben Yedder fait aussi bien.S’il joue,(154 avec Rennes, 96 avec Ajaccio et 49 avec Lille). Depuis ses débuts dans l’élite en août 2011, il a remporté 2593 duels, au moins 888 de plus que tout autre joueur.Les joueurs de Lille Zeki Celik (18 – 12 succès, 6 nuls) et Luiz Araujo (17 – 11 victoires, 6 nuls) sont les 2 joueursen Ligue 1 cette saison.