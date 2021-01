Tout savoir sur Lorient - Dijon

Duel très chaud pour le maintien entre Lorient et Dijon. Le 19e reçoit le 18e, qui ne compte que deux points d'avance, alors que Nîmes affrontera l'OM lors de cette 20e journée. Le vainqueur, si vainqueur il y a, pourrait donc faire une très belle opération en bas de classement. Avantage au DFCO sur le papier, puisqu'il n'a perdu aucun de ses 3 derniers matches.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a remporté aucun de ses 5 matches de Ligue 1 contre Dijon (2 nuls, 3 défaites), le seul adversaire contre lequel il n’a jamais gagné une rencontre dans l’élite dans son histoire. A l’inverse, Lorient est l’équipe que Dijon a le plus rencontré en L1 sans jamais s’incliner.



Lorient n’a pas trouvé la faille lors de 4 de ses 5 matches de Ligue 1 contre Dijon, marquant 2 buts contre cet adversaire le 28 janvier 2017 (défaite 2-3).



Lorient n’a glané que 12 points après 19 matches en Ligue 1, son pire bilan à ce stade de la compétition dans son histoire. Chacune des 13 dernières équipes avec 12 unités ou moins après 19 matches disputés dans l’élite est descendue en Ligue 2 en fin de saison.



Lorient n’a gagné qu’un seul de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 9 défaites), le 13 décembre dernier contre Nîmes (3-0). Les Merlus n’ont remporté aucun de leurs 5 derniers matches dans l’élite (1 nul, 4 défaites), seuls Nantes (10) et Nîmes (8) font pire actuellement dans l’élite.



Dijon va disputer son 200e match de Ligue 1, pour un bilan de 48 victoires, 55 nuls et 96 défaites. Le DFCO est la 44e équipe à atteindre ce total dans l’histoire de notre championnat.



Dijon n’a perdu que 3 de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 6 nuls), après s’être incliné lors de 7 de ses 10 précédents (1 victoire, 2 nuls).



Lorient a perdu 5 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1. Seule exception : une victoire 3-0 contre Nîmes le 13 décembre dernier.



Dijon est invaincu lors de ses 5 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), sa plus longue série hors de ses bases dans l’élite depuis février-avril 2018 (5 également).



S’il joue, Thomas Monconduit fêtera son 100e match de Ligue 1 (86 avec Amiens, 13 avec Lorient). Il pourrait connaître à cette occasion sa 50e défaite (22 victoires, 28 nuls, 49 défaites actuellement), total le plus élevé pour un joueur atteignant les 100 matches dans l’élite depuis Opa Nguette le 8 février dernier.



Moussa Konaté est l’auteur de 3 des 4 derniers buts de Dijon en Ligue 1. Il a plus marqué avec le DFCO cette saison en L1 (3) qu’avec Amiens la saison passée (2), à chaque fois en 12 matches.