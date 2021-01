Tout savoir sur Lens - Strasbourg

Lens a réussi à faire douter l’OL mercredi et s’est incliné de justesse (3-2) tandis que Strasbourg a réussi un festival offensif face à Nîmes (5-0). C’est donc une rencontre ouvertes à laquelle on s’attend, entre deux formations qui tournent bien offensivement. Les Sang et Or sont installés dans la première partie de tableau, les Alsaciens souhaitent s’éloigner un peu plus de la zone rouge.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens n’a perduface à Strasbourg en Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls), après avoir perdu 3 des 5 précédentes (1 victoire, 1 nul).Lens reste surface à Strasbourg en Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls). Il s’agit de sa plus longue série d’invincibilité à domicile contre les Alsaciens dans l’élite.Chacune des 2 équipesentre Lens et Strasbourg en Ligue 1, mais aucune n’a jamais dépassé les 2 buts au cours d’un même match dans cette période.Battu 3-2 à Lyon le 6 janvier dernier,de Ligue 1 (3 victoires, 4 défaites).Strasbourg a gagné(1 nul, 2 défaites), autant que lors de ses 16 précédents (3 nuls, 10 défaites).Lens n’a remportéen Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir gagné ses 3 premiers cette saison. Les Sang-et-Or restent sur un succès dans leur antre, 2-1 contre Brest le 23 décembre dernier.Strasbourg a gagné(1 succès), après n’avoir remporté qu’un seul des 8 précédents (1 nul, 6 défaites).Strasbourg a inscrit2020/21 – égalant d’ores et déjà le record sur une saison en intégralité pour une équipe à l’extérieur au 21e siècle (Lille en 2018/19).S’il joue, Jean-Louis Leca disputera son(81 avec Bastia, 1 avec Valenciennes, 17 avec Lens). Il serait alors à 35 ans et 3 mois le 6e joueur le plus âgé à atteindre ce cap depuis 1950, après Carlos Adolfo Sosa, Kossi Agassa, Yoann Poulard, Pawel Kryske et Ludovic Butelle.L’entraîneur de Strasbourg Thierry Laureyen Ligue 1 (10/16), pire pourcentage parmi les coaches comptant au moins 100 matches sur un banc dans l’élite.