Tout savoir sur Lens - Rennes

Lens a réussi à accrocher un OM malade mercredi soir (2-2), pour rester au contact du haut de tableau… et notamment de Rennes, qui ne compte que deux points de plus que le Sang et Or du haut de sa 5e place, avec certes un match de moins. Une rencontre qui vaudra cher alors que cinq petits points séparent le cinquième du dixième.

Les stats à connaître (avec Opta)

Vainqueur du match aller au Roazhon Park (2-0) en décembre, Lensdepuis 2001/02.Lens n’a remportéen Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), après avoir remporté les 4 précédents. Son dernier succès sur ses terres dans l’élite face aux Rennais remonte au 14 mai 2005 (5-2).Lens n’a remporté que(2 nuls, 3 défaites), à Marseille le 20 janvier (1-0) et à Montpellier le 30 janvier (2-1).Rennes n’a gagné(3 nuls, 1 défaite), après s’être imposé lors de ses 4 derniers en 2020.Lens n’a gagné(3 nuls, 4 défaites), 2-1 contre Brest le 23 décembre dernier, après avoir remporté ses 3 premiers cette saison.Rennes est invaincu(3 victoires, 2 nuls), seuls Lyon (10) et Lille (6) sont sur une plus longue série d’invincibilité hors de leur base actuellement.Lens est la seule équipeau coup d’envoi d’une rencontre de Ligue 1 cette saison (20 fois en 3-4-1-2, 2 en 3-4-3, 1 en 3-4-2-1).Rennes a effectuécette saison, seuls Paris (38) et Lyon (33) font mieux. Toutefois, les Bretons n’ont transformé qu’une seule de leurs 32 tentatives du genre soit 3%, plus faible ratio dans l’élite.Les joueurs de Lens Simon Banza et Florian Sotoca ont, seuls Andy Delort (5) et Ibrahima Niane (4) font mieux dans l’élite.Rennes est, avec Nîmes et St Etienne,en Ligue 1 cette saison (Damien Da Silva, Adrien Hunou et Benjamin Bourigeaud sont les meilleurs buteurs du club avec 4 réalisations chacun).