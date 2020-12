Tout savoir sur Lens - Montpellier

Vainqueur à Rennes (0-2) il y a une semaine, le RC Lens s'accroche à la première partie de tableau alors qu'il compte un match de retard. Avec seulement deux points d'avance (et un match de plus) que son adversaire du soir, Montpellier souhaite donc se relever après sa défaite contre le PSG (1-3). Le MHSC a en effet le podium en ligne de mire.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lens a perdu 4 de ses 7 derniers matches face à Montpellier en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), soit autant que lors de ses 29 premiers (16 victoires, 9 nuls).



Lens reste sur 2 défaites lors de ses 3 dernières réceptions de Montpellier en Ligue 1 (1 victoire), après être resté invaincu lors de ses 15 premières (11 victoires, 4 nuls).



Lens affiche 21 points après 12 matches de Ligue 1 cette saison, son 2e meilleur total à ce stade au 21e siècle derrière 2001/02 (27 points, 2e au final) et à égalité avec 2006/07 (5e).



Montpellier a remporté 4 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 mais a perdu le dernier en date, 1-3 contre Paris le 5 décembre. Le MHSC n’a plus enchaîné 2 défaites sur une même saison en L1 depuis février dernier (2).



Lens n’a remporté aucune de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après s’être imposé lors de ses 4 précédentes.



Montpellier a remporté chacun de ses 3 derniers déplacements dans l’élite, meilleure série en cours (à égalité avec Angers et Marseille) en Ligue 1 et sa meilleure série depuis avrilmai 2012 (3 également), lors de la saison où le MHSC avait été sacré champion de France. Jamais dans son histoire le MHSC n’a enchaîné 4 succès consécutifs loin de chez lui en L1.



Lens est l’équipe qui a le plus perdu de points après avoir ouvert le score en Ligue 1 cette saison (9).



Lens est l’une des 3 équipes avec Monaco et Lorient à ne pas avoir marqué le moindre but depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison, alors que Montpellier est l’une des 3 seules à ne pas en avoir encaissé de la sorte avec Brest et Lille.



L’attaquant de Lens Arnaud Kalimuendo est le premier joueur à inscrire au moins un but lors de 3 titularisations consécutives en Ligue 1 avant ses 19 ans depuis Kylian Mbappé (2 fois en 2017). D’ailleurs, seul ce dernier est parvenu à faire la passe de 4 à cet âge-là dans l’élite au 21e siècle.



S’il joue, Vitorino Hilton disputera son 300e match de Ligue 1 avec Montpellier (10 buts), devenant le 2e joueur seulement à passer ce cap avec le club héraultais après Souleymane Camara (320). Il a par ailleurs disputé 122 de ses 491 matches dans l’élite avec Lens, son adversaire du jour (8 buts).