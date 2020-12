Tout savoir sur Lens - Brest

Affiche alléchante entre Lens et Brest, deux des équipes attractives de cette première moitié de saison alors qu’elle n’étaient pas attendues à ce niveau il y a encore quelques semaines. Deux formations qui assurent généralement le spectacle et qui ne sont séparées que d’un petit point, celui que comptent les Sang-et-Or d’avance. Ces derniers ont par ailleurs un match en retard à jouer.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens et Brest pourraient enchaîner un second match nul pour la 1ère fois dans l’histoire de cette confrontation en Ligue 1 (7 victoires pour Lens, 3 nuls et 8 victoires pour Brest), après le 1-1 enregistré lors de leur dernière rencontre dans l’élite le 16 avril 2011.

Lens n’a perdu qu’une seule de ses 9 réceptions de Brest dans son histoire en Ligue 1 (6 victoires, 2 nuls), c’était le 19 février 1983 (2-3). o Défait 2-0 à Metz lors de la dernière journée, Lens a alterné victoire et défaite lors de ses 5 dernières rencontres dans l’élite (2 victoires, 3 défaites).

Brest n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls), après avoir perdu ses 3 précédents. Le SB29 a inscrit au moins 2 buts lors de chacun de ces 6 matches sans défaite sur la période.

Lens n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls suivis de 2 défaites) après avoir remporté chacun des 4 précédents. Il faut remonter à février-avril 2011 (3) pour voir les Sang-et-Or enchainer plus de défaites que sa série actuelle de 2 revers à domicile dans l’élite.

Brest n’a remporté que 2 de ses 12 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (3 nuls, 7 défaites), 2-0 à Dijon le 13 septembre et à Metz le 29 novembre.

Brest a marqué 27 buts après 16 matches de Ligue 1 cette saison, le plus haut total de son histoire à ce stade.

Seul Paris (615 minutes) a mené au score plus longtemps que Brest (579 minutes) en Ligue 1 cette saison.

Jonathan Gradit (Lens) est le seul joueur de Ligue 1 2020/21 à avoir parcouru plus de 2 kilomètres vers l’avant balle au pied (2030 mètres).

Romain Faivre est impliqué dans un but lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1 but v Lyon, 1 assist v Montpellier) mais n’a jamais réussi cette performance lors de 3 rencontres consécutives dans l’élite. Le joueur de Brest est en outre le joueur qui a commis le plus de fautes (19) en L1 cette saison sans récolter le moindre carton.