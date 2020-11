Tout savoir sur Lens - Angers

Accroché in extremis par Nantes mercredi (1-1), Lens a manqué l'occasion de revenir à hauteur du podium. Les Sang et Or, invaincus en novembre, n'en restent pas moins une équipe redoutable qui pourrait regarder vers les places européennes cette saison. De son côté, Angers continue de faire le zigzag entre victoires et défaites, avec un seul match nul depuis le début de saison. Le SCO pourrait dépasser son adversaire en cas de succès, voilà donc une rencontre qui vaudra cher.





Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la première rencontre dans l’élite entre Lens et Angers depuis le 29 janvier 1994 et une victoire lensoise sur le terrain des Angevins (2-1).



Lens a remporté 3 de ses 4 dernières confrontations face à Angers en Ligue 1 (1 défaite), soit autant que lors des 7 rencontres précédentes (2 nuls, 2 défaites).



Lens n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers matches à domicile contre Angers en Ligue 1 (9 victoires, 7 nuls). Sa défaite est intervenue lors du dernier en date, le 28 août 1993 (1-0 pour Angers grâce à un but de Cédric Daury).



Lens affiche 18 points après 10 rencontres en Ligue 1 cette saison, son 2e meilleur total à ce stade au 21e siècle après 2001/02 (21) quand le RCL avait terminé 2e en fin d’exercice.



Angers a encaissé 21 buts après 11 matches de Ligue 1 2020/21, soit son total le plus élevé à ce stade depuis la saison 1978/79 (24).



Lens est invaincu lors de ses 5 matches à domicile en Ligue 1 2020/21 (3 victoires, 2 nuls), c’est la 1ère fois que les Sang-et-Or commencent une saison de L1 par 5 matches sans perdre à domicile depuis 2006/07 (9), où Lens avait terminé 5e.



Angers a remporté 4 de ses 6 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (2 défaites), soit autant que lors des 19 précédents (5 nuls, 10 défaites).



Lens a remporté 212 duels aériens en Ligue 1 cette saison, seul Brest (226) en a remporté plus.



L’attaquant de Lens Ignatius Ganago a marqué 4 buts en 8 matches de Ligue 1 cette saison, c’est d’ores et déjà son record sur une même saison dans l’élite.



Le joueur d’Angers Angelo Fulgini a subi 44 fautes en Ligue 1 2020/21, c’est 19 de plus que tout autre joueur et c’est même 8 de plus que tout autre joueur des 5 grands championnats européens.