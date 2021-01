Tout savoir sur Bordeaux - Lorient

Un nul pour Bordeaux, une nouvelle défaite pour Lorient : Girondins et Merlus n’ont pas attaqué 2021 de la meilleure des manières. Ces deux équipes ont du mal à marquer et vont devoir trouver la clé pour faire plus mal offensivement. Du côté des locaux, on peut déjà parler d’une Ben-Arfa dépendance.

Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux n’a perdu qu’une seule de sesen Ligue 1 (6 victoires, 5 nuls), après avoir perdu 2 des 3 précédentes (1 victoire).Bordeaux n’aen Ligue 1 en 13 rencontres (9 victoires, 4 nuls), soit l’équipe que les Girondins ont le plus souvent reçu dans l’élite sans jamais s’incliner (à égalité avec Ajaccio).Bordeaux n’a remporté quecontre une équipe promue (4 nuls, 3 défaites), à chaque fois contre Metz (2-0 le 14 septembre 2019 et 2-1 le 8 février 2020).Bordeaux n’a remporté(1 nul, 3 défaites), c’était contre Strasbourg le 20 décembre dernier (2-0).Lorient a perdude Ligue 1 (1 victoire, 1 nul).Bordeaux a perdu ses(1-2 v St Etienne puis 1-3 v Reims) mais n’a plus enchaîné 3 défaites de rang à domicile dans l’élite depuis avril-mai 2019 (3).Lorient n’a remporté(2 nuls, 9 défaites), c’était le 17 octobre dernier à Reims (3-1).50% des buts de Bordeaux à domicile en Ligue 1 cette saison(4/8), ratio le plus élevé parmi les équipes de l’élite.Privé d’Hatem Ben Arfa sur blessure, Bordeaux affiche 1.4 point de moyenne en Ligue 1 cette saison lorsque son meneur de jeu est absent (10 en 7 matches),(13 en 11 matches).Suspendu pour cette rencontre, Jonathan Delaplace a permis à Lorient de glanersur le terrain en Ligue 1 cette saison (0.9), contre seulement 3 en 8 matches lorsqu’il n’est pas là (0.4).