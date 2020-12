Tout savoir sur Angers - Lorient

Angers se porte plutôt bien avec deux succès sur ses trois dernières rencontres en Ligue 1. Le SCO peut ambitionner de se rapprocher du Top 5 en cas de victoire. De son côté, Lorient n'a pris qu'un petit point sur ses cinq derniers matchs et se retrouve en grande difficulté. Le temps presse pour les Merlus, qui pourraient très bien se retrouver derniers à l'issue de cette journée. Onze points séparent les deux équipes.





Les stats à connaître (avec Opta)

Le bilan entre Angers et Lorient en Ligue 1 est équilibré avec une victoire pour chaque équipe et 2 matches nuls.



Il y a eu 16 buts d’inscrits lors des 4 matches entre Angers et Lorient en Ligue 1 (9 pour les Angevins, 7 pour les Bretons), soit une moyenne de 4 buts par rencontre. Il s’agit de la plus haute moyenne de buts par match contre un pensionnaire actuel de l’élite pour chacune des 2 équipes. Par ailleurs, SCO et FCL ne sont jamais restés muets lors de leurs 4 confrontations.



Angers n’a remporté qu’une seule de ses 5 dernières réceptions d’un promu en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après s’être imposé lors de 6 des 7 premières depuis son retour dans l’élite en 2015/16 (1 nul).



Lorient n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 8 défaites), c’était sur le terrain de Reims le 17 octobre (3-1).



Angers a perdu 45% de ses matches à domicile en Ligue 1 en 2020 (5/11), son pire pourcentage de défaites sur une année civile depuis son retour dans l’élite en 2015.



Angers a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 9 derniers matches de Ligue 1, pire série en cours en compagnie de St Etienne. Les Angevins ont d’ailleurs encaissé 22 buts dans l’élite en 2020/21, son pire total à ce stade de la saison depuis 1978/79 (27).



Lorient est la seule équipe de Ligue 1 cette saison à n’avoir gagné aucun des matches où il a marqué le 1er but (3 ouvertures du score pour 1 nul et 2 défaites).



Lorient est resté muet lors de chacun de ses 5 derniers matches de Ligue 1, pire série en cours. Si les Merlus échouent encore à marquer, ils égaleront leur pire disette sans but dans l’élite qui remonte à février-mars 2007 (6).



Thomas Mangani a inscrit 3 buts contre Lorient en Ligue 1, son total le plus élevé contre un même adversaire. C’est contre le club breton qu’il avait ouvert son compteur dans l’élite (avec Monaco le 12 février 2011) puis marqué son 1er doublé (avec Angers le 19 mars 2016).



L’attaquant de Lorient Adrian Grbic est resté muet lors de chacun de ses 9 derniers matches de Ligue 1, égalant la pire disette de sa carrière professionnelle en championnat déjà réalisée avec le Floridsdorfer AC en septembre-décembre 2016 en D2 autrichienne.