Tout savoir sur Angers - Lens

Angers a perdu le goût de la victoire depuis plusieurs semaines mais se maintient en milieu de tableau. De son côté, Lens poursuit sa belle série d'invincibilité et est, du haut de sa 5e place, le meilleur "des autres", le top 4 semblant désormais inaccessible.





Les stats à connaître (avec Opta)

Angers a remporté le match aller contre Lens (3-1) en Ligue 1 cette saison et pourrait enchaîner 2 victoires face aux Sang et Or pour la première fois dans l’élite depuis maidécembre 1960 (2).



Angers n’a réussi à garder sa cage inviolée qu’une fois lors de ses 16 dernières réceptions de Lens en Ligue 1 (2-0 en mai 1967). A l’inverse, les Angevins ont inscrit au moins un but lors de 17 de leurs 18 matches à domicile face aux Sang et Or dans l’élite.



Angers n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), sa plus longue disette depuis janvier-février 2020 (6).



Lens n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 4 nuls), après s’être incliné lors de ses 2 premiers en 2021.



Angers a alterné victoire et défaite lors de ses 7 dernières réceptions en Ligue 1 (3 victoires, 4 défaites), s'inclinant contre Nantes lors de sa dernière sortie, le 14 février (1-3). Le SCO n'a plus perdu 2 matches consécutifs à domicile dans l'élite depuis novembre 2020 (2).



Lens est invaincu lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (2 victoires, 2 nuls). Les Sang et Or n’ont plus connu plus longue série d’invincibilité en déplacement dans l’élite depuis octobre-décembre 2006 (5).



Angers a inscrit 60% de ses buts en Ligue 1 en 1ère période (18/30), plus que toute autre équipe cette saison. Lens n’a encaissé de son côté que 37% de ses buts lors des 45 premières minutes (13/35), seuls Marseille (28%) et Reims (35%) ont encaissé un plus faible pourcentage de leurs buts en 1ère période.



Jonathan Gradit a parcouru 4039 mètres vers l’avant balle au pied en Ligue 1 2020/21, c’est plus d’un kilomètre de plus que tout autre joueur (le 2e est son coéquipier à Lens Loïc Bade avec 2858 mètres).



S’il joue, Abdoulaye Bamba disputera son 100e match de Ligue 1 (75 avec Angers, 24 avec Dijon). Il n’a pas marqué le moindre but jusqu’ici dans l’élite, où il a délivré 6 passes décisives.



S’il joue, Gael Kakuta disputera son 100e match en Ligue 1, plus de 9 ans après son 1er, avec Dijon contre Lyon le 28 janvier 2012.