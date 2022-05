Toulouse : Une casquette collector pour fêter le titre de champion

Le retour en Ligue 1 deux ans après la descente en Ligue 2, le titre de champion de Ligue 2, validé officiellement le week-end dernier après la victoire contre Nîmes... Les réjouissances n'ont pas manqué ces derniers jours du côté du Téfécé. Les Toulousains, sur un nuage, ont été de nouveau rattrapés par cette fin de saison idyllique mercredi, lorsque l'un des joueurs de l'équipe Moussa Diarra s'est présenté dans le vestiaire les bras chargés de cadeaux pour ses coéquipiers. Pour marquer le coup à son tour, le jeune défenseur franco-malien du "Tef" a en effet offert à tous ses partenaires ainsi qu'aux membres du staff, l'entraîneur Philippe Montanier en tête, une casquette collector aux couleurs du club précisément créée dans le but de prolonger le sacre du club de la Ville Rose. Née de l'imagination du jeune créateur français en vogue Yax Designer, la casquette en question se démarque par l'inévitable griffe de la marque Animal Skull chère au jeune créateur qui en a fait son logo ainsi que sa marque de fabrique.



Quand la "Purple rain" s'abat sur le Téfécé



Cette griffe, on la retrouve en effet sur tous les produits de la marque, afin de "rappeler que vivre se fait aussi en s'exposant aux difficultés du quotidien". Yax Designer nous en dit davantage sur cette "Purple rain" qu'il a eu l'idée de faire pleuvoir sur le Téfécé pour fêter à sa manière le titre de champion aux côtés du buteur Rhys Healey et des siens. L'attaquant anglais s'est d'ailleurs vu remettre lui aussi la casquette "Purple rain" mercredi des mains de Diarra. "La casquette, aux couleurs du club, incarne l'aboutissement mais aussi la détermination et l'acharnement que les joueurs et supporters ont pu endurer pour toucher leur rêve du doigt dans leur quête du titre. Cet accessoire basé sur des valeurs fondatrices d'instinct de survie exprime tout le symbole de ces deux dernières années de combativité et de travail pour revenir dans l'élite du football français." Cela valait bien une casquette « souvenir ». Et peut-être que très vite, les supporters se l'arracheront (produit disponible sur le site de la marque Animal Skull).