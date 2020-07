Toulouse : Le rachat pour RedBird Capital Partners acté

Une page se tourne à Toulouse. Au club depuis 2001 et la relégation en National, Olivier Sadran va laisser la main au TFC. En effet, ce lundi, RedBird Capital Partners, un fond d'investissement américain dirigé par Gerry Cardinale, a officiellement racheté 85 % du club pour en prendre les commandes, alors que Sadran conserve le reste. Relégué en Ligue 2 cette saison, les Violets vont donc passer rapidement sous pavillon américain, alors que Damien Comolli devient pour sa part le nouveau président du club. « Le Toulouse Football Club et son propriétaire Olivier Sadran ont conclu un accord définitif avec RedBird Capital Partners pour la vente d'une part majoritaire du capital du Club, à hauteur de 85 %. M. Sadran n'en sera plus actionnaire majoritaire et a quitté ce jour ses fonctions de président, mais il conservera une participation de 15 % dans le Club et restera un membre actif du conseil d'administration », peut-on ainsi lire dans un communiqué publié ce lundi.

Comolli : « Construire un avenir solide pour le club »

« Je suis ravi et honoré de devenir le nouveau président du Toulouse FC. Toulouse est une ville extraordinaire avec un club de football qui a l’opportunité et la capacité de réussir, a pour sa part expliqué Comolli, le nouveau président du TFC après avoir été nommé avec effet immédiat. C’est une ville au talent unique et nous sommes déterminés à continuer à mettre toute notre énergie à accompagner et soutenir les jeunes par le sport à travers toute l’Occitanie. Le club a un très grand potentiel et je suis impatient de travailler avec les joueurs, notre staff et RedBird pour réaliser notre ambition de construire un avenir solide pour le club. » En L2, les pensionnaires du Stadium tenteront de se reprendre après un dernier exercice dans l'élite bien compliqué. Pour cela, Patrice Garande a été dernièrement nommé au poste d'entraîneur.