Toulouse : « Incroyable », « fantastique », « magnifique », la montée en L1 fait chavirer le TFC

Comolli : « On veut aller chercher le titre »



Van den Boomen : « La plus belle expérience de ma carrière »

Après deux ans en Ligue 2, Toulouse va retrouver la Ligue 1. C’est officiel depuis lundi soir et la victoire contre Niort (2-0), le TFC sera de retour dans l’élite la saison prochaine en 2022-23. Une juste récompense pour le club de la ville rose qui a dominé toute la saison et décroché 22 succès en 35 sorties avant les trois dernières journées de championnat. Un an après le barrage perdu contre Nantes (1-2, 1-0), Toulouse reprendra goût à la L1, certain de finir à l’une des deux premières places, et finira même sans doute champion de L2.« C'est incroyable, a lâché le président Damien Comolli après la rencontre à l’issue de laquelle les supporters ont envahi la pelouse du Stadium, ivres de joie. Je disais ce matin, dans un échange de SMS avec nos actionnaires, que je ne sais pas ce qui nous rend le plus fiers. Si c'est de monter en Ligue 1 comme on l'a fait avec du panache, avec le record de buts, et c'est pas fini. On a encore des matchs à jouer et des buts à marquer. J'ai hésité entre ça et le fait qu'on savait qu'on allait faire plus de 24 000 personnes ce soir (lundi), dans une ambiance incroyable. (...) Maintenant, on veut donner encore plus d'émotions parce qu'on veut aller chercher le titre. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est un club qui a gagné peu de titres dans son histoire et on veut absolument le remporter avec tout le respect qu'on a pour les autres équipes. Mais c'est très, très important pour nous de gagner ce titre et de faire une fête. »« On a fait une saison fantastique et encore un gros match ce soir (lundi). Même à un 1-0, on n'était pas soulagés, après le deuxième but, on a tout lâché », a réagi Philippe Montanier qui place cette montée « dans les meilleurs moments, parce qu'au-delà de la réussite, il y a aussi une aventure humaine avec des joueurs, un staff, une direction avec lequel il y a toujours eu une unité. » « C'était magnifique. Le Stadium était trop beau. C'est la plus belle expérience de ma carrière. C'est un sentiment de joie immense et maintenant, je vais en Ligue 1 avec un gros club, c'est magnifique », s’est réjouit de son côté le maître à jouer Branco Van den Boomen. Toulouse doit encore affronter Rodez, Nîmes et l’AC Ajaccio.