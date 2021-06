Toulouse : Grosse sanction contre Comolli après sa colère face aux arbitres

Suite au barrage retour entre Nantes et Toulouse (0-1) dimanche soir, à l'issue duquel le club de Ligue 2 n'a pu valider une montée en Ligue 1, Damien Comolli s'était emporté à l'encontre du corps arbitral en raison d'une main non sifflée pour son équipe, lors de la 81ème minute de la rencontre. "Vous nous avez volé la montée! Comment pouvez-vous ne pas lui donner?! Scandaleux, vous avez été scandaleux!", avait-il pesté dans le tunnel à l'encontre de Benoit Bastien et ses assistants.

Le directeur général de Toulouse également sanctionné



Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a lourdement sanctionné le dirigeant car il sera suspendu de toutes fonctions officielles durant six matchs (dont deux avec sursis). Par ailleurs, Olivier Jaubert, directeur général du club toulousain, a aussi été sanctionné en raison de son comportement d'après-match. Il a écopé de deux matchs de suspension avec sursis.

