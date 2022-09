Saint-Etienne : Un troisième maillot riche en symboles

Le nouveau maillot des Verts a fait un carton, au point d'affoler les ventes à la boutique officielle du club dès son arrivée dans les rayons, le troisième maillot s'arrache déjà lui aussi. Le 13 septembre dernier en marge de la fête du club 12eme homme, l'ASSE avait levé le voile sur un maillot third riche en symboles. Ce troisième maillot des Verts, paradoxalement noir, a en effet été pensé afin de rendre hommage à la ville de Saint-Etienne ainsi qu'aux valeurs des Stéphanois, au même titre qu'il a été dessiné dans une volonté de replonger les supporters du club dans l'histoire minière de la cité du Forez. Hummel, l'équipementier, ne pouvait pas viser plus juste, avec une tunique présentant un motif inspiré du chevalement du puits Couriot, l'un des emblèmes du passé minier de la ville.

Une lampe de mineur dans le col et une technologie novatrice

"Ce troisième maillot rappelle et incarne la transmission des valeurs chères à Saint-Etienne et à l'ASSE", indique d'ailleurs Hummel, qui n'a pas hésité à placer une lampe de mineur dans le col de ce maillot qui arbore pour la première fois sur le cœur le nouveau logo du club, mais "dans sa version enrichie par une représentation des branches de chêne et de laurier, également présents sur le blason de la ville". Ce qui fait dire à l'équipementier que "cette tunique, par ces symboles, se veut celle des Stéphanois, fiers de leur passé et de leur ville." Technologiquement parlant, ce troisième maillot a tout de novateur également, dans la mesure où il a été créé de par la technologie spéciale EC08, et donc fabriqué à partir d'un polyester très performant produit à partir de huit bouteilles recyclées. Le fruit de l'engagement RSE, cher à l'ASSE, qui s'est engagée à contribuer à la protection de l'avenir de la planète, et partagé par Hummel.