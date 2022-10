Saint-Etienne retrouve enfin son public, Sochaux veut garder la tête

Les Stéphanois, plombés par les sanctions liées aux incidents du match de barrage face à Auxerre en mai -huis clos et trois points de pénalité-, ont l'occasion de ressortir de la zone rouge en cas de succès face à des Isérois installés en milieu de tableau (9e) après leur succès 1-0 contre Caen avant la trêve internationale. Plus haut dans le classement, Sochaux, leader qui reste sur six succès de rang, voudra poursuivre sa série samedi (19h00) à Valenciennes (7e), défait (1-0) à Pau lors de la précédente journée. En cas de contre-performance, les Lionceaux sont sous le menace du Havre, deuxième à un point, qui joue dans le même temps à Dijon (11e).

Les deux autres clubs normands, Caen (6e) et Quevilly-Rouen (19e), s'affronte eux au stade Michel-d'Ornano, où Malherbe cherchera à se relancer après son revers grenoblois. Au pied du podium, Amiens (4e) et Guingamp (5e) se déplacent chez des mal classés, respectivement à Rodez (16e) et Niort, la lanterne rouge. En clôture lundi (20h45), Bordeaux (3e) tentera lui d'y rester, voire de monter d'une marche ou deux, à Laval (13e).