Saint-Etienne : des tags pro-OL et anti-stéphanois découverts au centre d'entraînement

Ce sont des tags qui ne vont absolument pas faire plaisir au sein du club du Forez. D'après des photos de France Bleu, on apprend que des tags anti-stéphanois et pro-lyonnais ont été découverts au centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne. Le pensionnaire de Ligue 2, actuellement à la 12e place du championnat, a découvert des tags injurieux sur ses installations et certains tags pro-lyonnais font référence au groupe des Bad Gones, un groupe d'ultras de l'OL. Les tags ont été découverts ce jeudi matin au centre d'entraînement de l'ASSE mais également sur des murs à Geoffroy-Guichard.

Des tags anti-stéphanois

On apprend également qu'une école située à proximité des installations de L'Étrat a aussi été vandalisée de la même façon, alors que certains tags découverts portent des inscriptions comme : "Bad Gones" et "BG87" et qui sont des références au plus grand groupe de supporters de l'OL. D'après les informations du Progrès, une plainte a été déposée par l'AS Saint-Etienne. L'ASSE va désormais recevoir les Chamois Niortais pour la 29e journée de Ligue 2.