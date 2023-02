L'AS Saint-Etienne continue de vivre une saison plus que difficile. Ainsi, les Verts, actuellement à la 16e place de Ligue 2 avec 24 points après 23 journées de championnat, viennent d'enregistrer la grave blessure de Gaëtan Charbonnier. L'attaquant de l'ASSE a été victime d'une rupture des ligaments croisés et il ne rejouera plus de la saison. Touché face à Dijon samedi dernier, il avait quitté le stade avec des béquilles et il va donc être out jusqu'au terme de cette saison. Arrivé cet hiver en provenance de l'AJ Auxerre, Charbonnier représentait un atout de poids pour les Verts, mais ces derniers vont devoir faire sans lui jusqu'en fin de saison.

Charbonnier out jusqu'en fin de saison

Le staff médical du club du Forez a confirmé la terrible nouvelle aujourd'hui et le club a communiqué dessus. "Touché samedi, Gaëtan Charbonnier présente une entorse grave du genou droit avec une rupture du ligament croisé antérieur. L'ASSE a le regret d'annoncer que sa saison est d'ores et déjà terminée et lui apporte tout son soutien", a écrit l'ASSE, alors que Charbonnier a aussi pris la parole sur ses réseaux sociaux, écrivant : "Difficile à encaisser tant ce projet, cette opération me tenait à cœur, j’y ai mit toute mon énergie, j’ai trouvé une bande de potes prête à batailler pour maintenir ce club, je suis persuadé que l’avenir s’annonce radieux. Tout vos messages me touchent, merci du fond du cœur."