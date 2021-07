Rodez : Enzo Zidane est à la recherche du plaisir

À la veille de cette 1ère journée de @Ligue2BKT, découvrez le groupe Ruthénois qui affrontera le @SMCaen pour ce premier déplacement à l'extérieur de la saison 👊

"Je ne suis pas le fils de"

Libre de tout contrat depuis octobre et son départ d'Almeria, Enzo Zidane a rejoint Rodez le 9 juin dernier pour une saison lors de laquelle il évoluera en tant que milieu de terrain en Ligue 2. À la veille d'affronter Caen lors du championnat de France de seconde division - samedi, 19 heures - le fils de Zinédine Zidane s'est confié dans un entretien accordé à L'Equipe. Il a notamment mis en exergue son besoin de retrouver certaines sensations, perdues depuis trop longtemps à son goût. Si sa mère, Véronique, est originaire d'Onet-le-Château, près de Rodez, le joueur a été motivé par l'aspect sportif proposé. "Ici, j'avais envie de tenter car je sais que je vais être bien, dans le sens où c'est un club familial, tranquille, où je vais m'épanouir, sans pression. Et j'aime la région, c'est nature, tranquille, tout ce que j'aime., a-t-il confié.Marqué par ses expériences passées, pas forcément positives au Deportivo Alaves, puis dans des clubs suisses, et portugais, l'ancien joueur de la réserve du Real Madrid n'a pas eu l'impression de bénéficier d'un traitement de faveur dans le groupe dirigé par Laurent Peyrelade.. Je suis assez timide, réservé, surtout au début. Cela prend du temps avant que je m'ouvre mais là, cela a été plus facile car c'est plus familial, on se sent bien. Je n'ai pas senti de différence entre moi et les nouveaux arrivant", a clamé le natif de Bordeaux, qui portera le numéro 5, le même que celui de son père lors de son époque de joueur au Real Madrid.