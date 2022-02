Bruno Genesio (entraîneur de Rennes, propos relayés par L’Équipe) : « C'est un bon match, avec des buts et du jeu. Et notre petit temps faible habituel qu'on a su passer sans encombres. Donc je suis plutôt satisfait, même si je regrette qu'on ait encaissé un but sur le seul tir cadré. À la mi-temps, le match aurait dû être réglé. Mais il y a du mouvement, des tas de choses intéressantes dans notre jeu, on ne va pas faire la fine bouche (...) C'est intéressant de voir qu'on peut compter sur tout le monde. Ce soir, on avait neuf joueurs absents sur blessure, ça laisse pas mal d'espoirs pour la saison parce qu'on va bientôt reprendre les matches tous les trois jours. Quand on voit les écarts, chaque semaine les positions risquent de changer. Il ne faut pas s'affoler ni se croire arrivés. »