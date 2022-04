Que va faire Infantino à Guingamp ?

Le match d'ouverture de la 32e journée de Ligue 2 aura un spectateur de marque. Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (Fifa), se trouvera samedi en tribune du stade de Roudourou à l'occasion de la rencontre entre l'En-Avant de Guingamp et le Toulouse Football Club. Ouest-France, qui révèle vendredi l'information, précise que le patron du foot mondial a répondu à une invitation de Noël Le Graët. Le président de la FFF et le Suisse, dit-on, entretiennent de bonnes relations.



Le Graët recevra Infantino dans la ville des Côtes-d'Armor, "comme à la maison". Outre le fait d'y posséder une propriété, l'homme d'affaires de 80 ans a été maire (1995-2008) et a dirigé le club entre 1972 et 1991.