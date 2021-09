PSG - Draxler : "Clermont est une équipe dangereuse"

"Notre jeu n'est pas encore parfait"



Le PSG a bien entamé la saison 2021-2022 de Ligue 1. En 4 matchs joués, le club francilien compte autant de victoires, alors que se profile la réception de Clermont, samedi au Parc des Princes pour le compte de la 5ème journée du Championnat de France (17 heures). Un match qui devrait se disputer sans plusieurs éléments, et notamment sans Lionel Messi, Neymar, Leandro Paredes et Angel Di Maria, qui seront mobilisés par des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 dans la nuit de jeudi à vendredi avec l'Argentine et le Brésil. Alors que les présences de Kylian Mbappé et Marco Verratti demeurent incertaines, Julian Draxler s'est montré confiant.Au micro de PSG TV, l'international allemand a valorisé l'entame de saison de l'équipe.Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a des nouveaux joueurs et c’était notre première préparation estivale avec le coach. Ça nous tenait à cœur de gagner et de prendre des points, même si notre jeu n'est pas encore parfait", a-t-il jugé.Face à Clermont, l'opposition pourrait être intéressante tant la formation entraînée par Pascal Gastien traverse une dynamique positive. Le promu se situe à la troisième position du Championnat de France, et est invaincu, avec notamment un match nul spectaculaire obtenu face à l'OL (3-3).Physiquement, nous sommes prêts. Ça va être une saison très longue, on a donc besoin de tous les joueurs. Et ceux qui sont sur le terrain donneront le meilleur d'eux-mêmes", a prévenu Draxler.