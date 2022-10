Pourquoi Belaïli a quitté Brest

Belaili a retrouvé sa famille





Youcef Belaïli est devenu cette semaine joueur de l’AC Ajaccio. Il s’y est engagé librement après la fin de son contrat à Brest. Dans le Finistère, iDes raisons qu’il vient de dévoiler publiquement.Belaïli s’est confié dans un entretien à Canal+. Il a justifié son choix de rompre avec le Brest par le fait qu’il était séparé des siens. « Je ne me sentais pas bien sans ma famille. C’est pour ça que j’ai parlé avec le club afin de partir. On l’a fait ça en se serrant la main », a-t-il déclaré.Le club corse étant aussi soumis à la loi française concernant le règlement de délivrance de visa. Il se trouve, par on ne sait quel miracle, que les dirigeants corses ont réussi à réunir le Fennec avec sa famille : "Je remercie le club, car ils ont ramené ma femme avec moi. Quand je suis bien moralement je donne tout sur le terrain".En plus de retrouver sa famille, Belaïli se rapproche tout de même de son pays. Les allers et retours en Algérie peuvent donc être plus fréquents pour le Fennec. De plus, il retrouve un cadre de vie plus apaisant et qui se rapproche de ce qu’il a connu dans ses précédentes expériences dans le Golfe.Il avait d'ailleurs la possibilité de retourner dans un championnat exotique, mais il a décliné cette option. Il a expliqué pourquoi : "J’étais avec mon père et mon agent et on s’est dit qu’il valait mieux rester Ligue 1. L’Arabie saoudite et le Qatar m’ont donné beaucoup d’argent, mais moi je veux progresser et montrer mes qualités en Ligue 1". Enfin, au-delà de son envie de rester compétitif, il y a aussi le désir d'intégrer une équipe qui joue bien au football. Il a avoué avoir été séduit par la prestation des hommes de Pantaloni contre Marseille : "J’ai vu une bonne prestation de leur part. C’est pour ça que je suis venu ici. Donner un plus à l’équipe".