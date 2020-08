Pour le maire de Lens, «on ne joue pas la Ligue 1 PSG»

Communiqué de la Mairie de Lens : « On joue la Ligue 1 Uber Eats, pas la Ligue 1 PSG » #RCLens #RCLPSG #PSG pic.twitter.com/T99ynOnczd

— Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 25, 2020

Un calendrier dense pour le PSG

Battu par le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des Champions disputée dimanche à Lisbonne (1-0), le PSG doit encore digérer le fait d'avoir vu son rêve de sacre européen être brisé. Le club francilien a demandé à la LFP de reporter la rencontre face à Lens, initialement prévue ce samedi (21h). Après la demande du PSG à la LFP, l'instance a accepté de reporter cette rencontre.Ainsi, le match se déroulera le jeudi 10 septembre prochain (21h). Sylvain Robert, le maire de Lens, n'a pas apprécié ce choix et a tenu à réagir par le biais d'un communiqué très acide, dirigé contre la LFP et le PSG. "Dans un monde où tout irait bien, le Paris Saint-Germain aurait remporté la Ligue des champions ce week-end, récupéré physiquement en fêtant sa victoire, Thomas Tuchel présenterait la composition de l'équipe avant le départ pour Lens (...), a-t-il d'abord commenté.Avant de poursuivre, de façon assez remontée : "Comment expliquer aux supporters sang et or qu'ils devront se déplacer en semaine pour supporter leur équipe parce que le PSG frustré par sa défaite sollicite un report du match? Les supporters expliqueront sans doute à leur entreprise qu'il faut décaler leur journée de travail du 11 septembre pour récupérer du match... Pas certains que ça ait le même effet ! (…)Le calendrier du PSG s'annonce très dense, en raison de cette modification. En effet, l'équipe dirigée par Thomas Tuchel va jouer