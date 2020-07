Paris FC : Le royaume de Bahreïn rentre dans le capital du club

C’est un gros coup que vient de réaliser le Paris FC. En effet, le royaume de Bahreïn est entré au capital de l’emblème parisien, également comme sponsor principal, a annoncé le club. « Les dirigeants et actionnaires du Paris FC sont heureux de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau renfort : le Royaume de Bahreïn. L’opération a été réalisée au travers d’une augmentation de capital pour renforcer les capitaux propres du club permettant au fonds souverain de détenir 20 % de l’entreprise », écrit le club dans un communiqué.

Un retour en Ligue 1 dans les trois prochaines années ?



L’objectif à terme est d'amener le club francien en Ligue 1 dans les trois prochaines années mais aussi hisser son équipe féminine le plus haut possible dans le championnat de D1. Depuis 1990 et les dernières apparitions du Matra Racing, le Championnat de première division aura-t-il la chance d’accueillir à nouveau un derby 100 % parisien ? La réponse dans quelques années….