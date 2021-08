Paris FC : cette fois, c'est la bonne ?

Depuis sa remontée en Ligue 2 à l’issue de la saison 2016-2017, le Paris FC vise une première accession à l’élite française. Outre des 8e et 17e place de deuxième division en 2018 et 2019, le club parisien a joué deux fois les barrages pour la montée : en 2019 et 2021. 5e du dernier exercice, ils étaient finalement tombés au premier tour des play-offs contre le 4e, Grenoble. Pourtant, à l’entame du championnat, ils s’étaient imposés en terreurs. Après 10 journées, ils pointaient en tête avec 6 points d’avance sur le second. Puis une série de 6 matchs sans victoire, et de deux succès en 15 rencontres les a fait descendre du nuage.



Accrochant finalement la dernière place de barragiste, le PFC a terminé à 8 points de Clermont, vice-champion et premier promu direct. Cette année, ils font partie des favoris à la montée. Comptant parmi les plus gros budgets du championnat (17 millions d’euros) derrière Auxerre (19 millions d’euros) et Toulouse (20 millions d’euros), “l’autre équipe” de la capitale a misé sur un entraîneur habitué de l’élite. Champion de L2 avec Strasbourg en 2017, Thierry Laurey a ensuite passé quatre saisons à l’échelon supérieur avec les Alsaciens, tout en s’offrant une Coupe de la Ligue.

"Une montée ça ne se programme pas, ça se travaille"

Pour ses débuts dans la Ville lumière, le natif de Troyes a fait carton plein. Après trois journées, le Paris FC était la seule équipe à compter 9 points, grâce à des succès à l’extérieur contre Grenoble et le Havre, et un autre à domicile face à Dunkerque. Si Toulouse, 10 points, leur est passé devant ce week-end, les pensionnaires du stade Charléty peuvent reprendre la tête ce lundi soir. A partir de 20h45, ils reçoivent Auxerre (5e) pour tenter d’aligner une quatrième victoire en autant de matchs. Avec, sans doute, dans un coin de la tête que leur série noire avait débuté face aux Icaunais l'an passé.



Pour éviter de reproduire les mêmes erreurs, le club a misé sur la stabilité. Parmi les quelques nouvelles recrues, seul le défenseur central Ousmane Camara, 18 ans, s’est pour l’instant imposé comme titulaire. De quoi avoir un onze-type pouvant s’appuyer sur l’expérience 2020-2021 pour gommer les mauvaises périodes, gagner en régularité et lutter pour l’une des deux premières places du classement. “ Une montée, ça ne se programme pas, ça se travaille ”, avait déclaré le président Pierre Ferracci au Parisien fin juillet. Pour l’instant, le boulot a porté ses fruits. Mais pour avoir la banane au printemps prochain, il faudra que la récolte se poursuive, cette fois, tout au long de la saison.