OM : Tudor veut confirmer face à Clermont

Ne surtout pas regarder en arrière. C'est le message adressé par Igor Tudor à son groupe, 2 jours après la victoire incontestable de l'OM à Nice (0-3). Ce mardi en conférence de presse, l'entraîneur du club phocéen n'a pas tenu à minimiser ce succès autoritaire mais a rapidement voulu passer à la suite, c'est-à-dire la réception de Clermont à l'Orange Vélodrome. "On est contents, bien sûr, mais au bout du compte, c'est juste un match. Cela nous donne un peu plus de confiance, d'enthousiasme, le sentiment qu'on peut faire de bonnes choses", a-t-il analysé en conférence de presse, dans des propos retranscrits par L'Equipe.

Tudor espère encore un élément offensif

Dans cette optique, il sera nécessaire pour l'OM de confirmer à domicile, alors que Marseille a perdu 25 points devant ses supporters lors de l'exercice précédent. De quoi inquiéter Tudor ? Pas nécessairement, mais tout de même. "Jouer devant ce public, cela devrait être plus facile pour nous, et plus délicat pour nos adversaires. Il n'y a pas beaucoup de public comme ça en France", a valorisé le natif de Split.



Sur le volet du mercato, alors que la fenêtre des transferts se fermera jeudi à 23 heures en France, il a confié que l'idée était "d’ajouter un joueur derrière les attaquants. C’est quelque chose qu’il faut voir dans les prochains jours". Ces dernières heures, le nom de Ruslan Malinovskyi, sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Atalanta Bergame, a été évoqué par L’Équipe et la Provence. Concernant les arrivées, l'OM s'est montré très actif durant l'été avec 11 nouvelles intégrations (Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Alexis Sanchez, Samuel Gigot, Jordan Veretout, Issa Kaboré et Eric Bailly).