OM : Le groupe contre Lens

𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝘀-𝗕𝗼𝗮𝘀 a convoqué un groupe de 21 joueurs pour #OMRCL avec le retour de @SteveMandanda et de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 19, 2021

L'OM va enfin pouvoir disputer son match en retard de la 9ème journée de Ligue 1 face au RC Lens. Quatre jours après le revers surprise face à Nîmes concédé à domicile (1-2), les Phocéens vont retrouver l'Orange Vélodrome, mercredi soir contre le promu nordiste, dirigé par Franck Haise (21 heures). André Villas-Boas a effectué son choix au sujet de son groupe pour cette rencontre, devant composer sans Jordan Amavi - blessé - mais aussi Boubacar Kamara, touché contre Nîmes, et Alvaro, qui est suspendu. Toutefois, Steve Mandanda, qui n'avait pas été là contre le club gardois en raison de sa blessure subie face au PSG, est de retour dans le groupe, au même titre que Luis Henrique.L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, s'attend lui à une rencontre peu aisée pour ses troupes et l'a confié, ce mardi en conférence de presse., et comme il y a beaucoup de qualités dans l’effectif, je m’attends à un match compliqué", a-t-il indiqué, conscient que les nombreuses discussions en interne à l'OM , pourraient avoir un effet galvanisant sur la future prestation du club phocéen.Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Perrin, Sakai, Caleta-Car, Nagatomo, Balerdi - Rongier, Khaoui, Sanson, Souaré, Gueye, Cuisance - Aké, Germain, Thauvin, Benedetto, Payet, Luis Henrique, Radonjic.