L'Olympique de Marseille va tenter ce dimanche de récupérer sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Les hommes de Jorge Sampaoli se déplacent à Troyes (17h05), dans le cadre de la 26e journée de championnat. Leur objectif est donc de repasser devant l'OGC Nice, mais face au promu, la tâche ne sera peut-être pas si aisée.



D'abord parce que l'OM reste sur un revers inattendu contre Clermont (0-2), lui aussi promu dans l'élite en fin de saison dernière. Ensuite, parce que les statistiques des Phocéens face aux nouveaux venus en Ligue 1 ne jouent pas vraiment en leur faveur. Comme l'indique Opta, Marseille n'a ainsi remporté que six de ses treize derniers matchs contre un promu en Ligue 1.

Gagner pour rééquilibrer la balance

Un bilan presque famélique pour les Marseillais qui ont par ailleurs concédé trois nuls et quatre défaites contre les équipes en question. S'il veut remettre les pendules à l'heure et rétablir l'équilibre, l'Olympique de Marseille n'aura d'autre choix que de l'emporter face à Adil Rami et ses partenaires, bien décidés quant à eux à imiter leurs collègues clermontois.