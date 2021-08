Auteur de 6 buts et 10 passes décisives avec Nîmes en Ligue 1 lors de l'exercice 2020-2021, Zinedine Ferhat (28 ans) n'entend évidemment pas poursuivre avec les Crocos, relégués à l'échelon inférieur. L'ailier droit international algérien de 27 ans n'est apparu cette saison que cinq petites minutes, contre Dijon (2-1), le 31 juillet. A moins d'un an de la fin de son contrat dans le Gard, le natif de Bordj-Menaïel attend encore l'offre susceptible de combler son ambition.



Lille et Marseille sont bien venus aux nouvelles, mais sans aller plus loin que ces demandes de renseignements. Le RC Strasbourg a en revanche poussé les discussions plus avant et la piste reste active. Le club entraîné par Julien Stéphan est aujourd'hui le mieux placé, même si Majorque, de retour en Liga cette saison, et des franchises de MLS gardent également l'œil sur l'ancien joueur de l'USM Alger. Ce dernier devra sans doute attendre les derniers jours du mercato pour voir son avenir sportif se décanter.