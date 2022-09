Nice : Delort a bu une bière avec les supporters d’Ajaccio

Il était difficile imaginer un autre buteur que lui. Dimanche, Andy Delort a offert un succès précieux à Nice sur le terrain Ajaccio par le biais d'un superbe retourné acrobatique réalisé à la 66ème minute de jeu (0-1). Un but qu'il n'a pas célébré en raison de son lien très étroit avec le club corse, promu en Ligue 1 cette saison. L'attaquant formé au FC Sète a en effet signé son premier contrat professionnel à 20 ans avec l'ACA et a notamment été entraîné par Olivier Pantaloni, toujours coach du club, lors de la saison 2010-2011.

"Ça me fait mal au cœur mais c'est aussi mon métier"

Delort souhaite qu'Ajaccio prenne rapidement des points

Au terme de la rencontre, l'ancien élément de Montpellier a partagé une bière avec les supporters corses, comme le montre une photo publiée sur les réseaux sociaux.C’est un plaisir d’être à côté du coach qui m’a révélé", a estimé Delort dans des propos accordés à Prime Video.Celui qui a permis à Nice de remonter à la 12ème place de Ligue 1 a évoqué son lien avec Ajaccio. "J’ai une belle carrière mais l’année la plus belle et qui restera gravée, c’est la montée que j’ai vécue à Ajaccio.. Le coach a cru en moi et derrière, je termine meilleur buteur de la saison (2013-2014, 24 buts avec Tours en Ligue 2) donc je ne le remercierai jamais assez", a commenté Delort.Ce dernier a par ailleurs estimé qu'Ajaccio ne méritait d'être la lanterne rouge du Championnat de France (1 nul, 6 défaites), souhaitant des jours meilleurs au promu., a-t-il affirmé. Dimanche, Ajaccio se déplacera sur la pelouse de Brest tandis que Nice recevra Angers, à l'Allianz Riviera.