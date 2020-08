National : 6500 spectateurs autorisés à Bastia

Après une belle victoire en guise de premier match de la saison (5-3 sur la pelouse du Red Star), le Sporting Club de Bastia a accueilli une autre bonne nouvelle ce vendredi après-midi pour son retour en National. Après un long travail d'organisation et de concertation, le club a obtenu, auprès de la Préfecture de Haute-Corse, une dérogation afin de pouvoir recevoir jusqu'à 6500 spectateurs dans son antre d'Armand Cesari et ce, pour toute la saison 2020-2021. Initialement bloquée à 5000, la jauge sera cette fois extensible pour permettre à un maximum de personnes d'assister aux rencontres du Sporting. Le club n'oublie pas de préciser qu'il fait naturellement « appel au plus grand civisme et demande à l'ensemble de ses supporters de respecter à la lettre les consignes sanitaires qui seront mises en place dès jeudi 3 septembre », date de la réception de l'US Boulogne pour le compte de la 3eme journée de championnat.Pour le derby bastiais prévu ce lundi (20 h 45) à Borgo, le SC Bastia ne pourra pas compter sur ses supporters puisque le match ne sera accessible qu'aux abonnés de Bastia-Borgo.