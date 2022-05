Nantes regarde en Ligue 2

Vainqueur de la Coupe de France et qualifié pour la prochaine Ligue Europa, le FC Nantes s'est mis en quête de renforts expérimentés et peu onéreux. Parmi les pistes suivies par les Canaris, figurerait selon RMC Youssouf M'Changama. Auteur d'une saison probante sous les couleurs de l'En Avant Guingamp (9 buts et 15 passes décisives en championnat) et nommé dans l'équipe UNFP de l'année en Ligue 2, le milieu offensif présente l'avantage d'être en fin de contrat. Et s'il n'a jamais évolué dans l'élite, l'international comorien a de l'expérience à revendre du haut de ses 31 ans et d'un parcours atypique l'ayant notamment conduit en Angleterre (Oldham Athletic) ou en Algérie (RC Arbaa).