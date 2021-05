Nantes : Pour Kolo Muani, un barrage crucial avant un été chaud

Quatre buts et trois passes décisives sur les quatre dernières journées : Randal Kolo Muani a réussi une fin de saison de très haut niveau du côté du FC Nantes. Avec neuf réalisations et huit offrandes en 37 matches de Ligue 1 cette saison, l’attaquant de 22 ans, 35 fois titulaire et qui n’avait manqué que la première journée, boucle sa première saison pleine dans l’élite. Reste une étape, et pas des moindres, avant de la conclure définitivement en club : un barrage aller-retour face à Toulouse qui déterminera l’avenir du FC Nantes. Jeudi sur la pelouse du TFC, puis dimanche à la Beaujoire, les Canaris jouent tout simplement leur survie dans l’élite.





Kolo Muani pour bouger une solide défense

Les Violets ont bouclé la saison « régulière » de Ligue 2 à la troisième place, et se sont battus jusqu’au bout pour une montée directe dans l’élite. Vendredi dernier, ils ont tranquillement géré leur premier barrage face à Grenoble (3-0) pour enchaîner un cinquième match sans défaite. Avant d’accueillir Nantes, le TFC n’a plus perdu depuis… 15 rencontres sur sa pelouse, toutes compétitions confondues, notamment grâce à une défense solide à domicile. La forme de Kolo Muani ne sera donc pas du luxe pour bouger la défense à trois axiaux de Patrice Garande. Le natif de Bondy sera ainsi très attendu, tout comme Ludovic Blas ou encore Imran Louza.

Francfort et Lyon sur Kolo Muani ?

Quoiqu’il arrive contre Toulouse , sa belle saison lui promet un été animé. Sans ce barrage, l’ancien de l’US Boulogne aurait disputé la phase finale de l’Euro Espoirs à partir du 31 mai, ayant été convoqué par Sylvain Ripoll. Mais le FCN a finalement récupéré son attaquant ainsi qu’Alban Lafont pour cette double-confrontation extrêmement importance. Ce n’est certainement que partie remise, puisque les Jeux Olympiques se profilent et que les Bleuets seront à Tokyo à partir du 23 juillet. D’ici là, Kolo Muani pourrait d’ailleurs ne plus être un joueur des Canaris, tant les sollicitations devraient être nombreuses. Sky Germany a ainsi évoqué un intérêt très prononcé de Francfort en Bundesliga, tandis que le 10 Sport explique que l’Olympique Lyonnais est très intéressé par son profil. Les rumeurs ne font que commencer...