Lorient : Yoane Wissa prolonge l'aventure avec le FCL

Et de trois ! Après avoir sécurisé le contrat d'Enzo Le Fée (jusqu'en 2024), qui intéressait notamment Naples et l'OM, et de Laurent Abergel (jusqu'en 2023), le FC Lorient a enregistré une nouvelle prolongation au sein de son effectif. Homme fort de la saison dernière où il a terminé troisième meilleur buteur de Ligue 2 (15 buts), Yoane Wissa a signé jusqu'en 2024. « Pouvoir évoluer en Ligue 1 avec le FC Lorient est une réelle satisfaction, confie l'ancien Angevin et Ajaccien, dans le communiqué du club. Cette prolongation est une suite logique que je souhaitais donner à ma progression. J'ai réalisé une bonne saison l'an passé et j'espère confirmer à l'étage supérieur. »Pour son entraîneur, Christophe Pélissier, ce nouveau contrat paraphé est tout sauf une surprise : « Il fait partie des cadres sur lesquels nous souhaitons nous appuyer cette saison. C'est une excellente nouvelle pour le groupe et le club. » Le natif d'Epinay-sous-Sénart, qui compte 114 matchs de Ligue 2, 36 buts et 13 passes décisives, et Lorient accueilleront le RC Strasbourg, le 23 août prochain à 15h00, pour leur retour dans l'élite.