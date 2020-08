Lorient veut y rester

1- Les objectifs

Promu en L1 après avoir été sacré champion de Ligue 2, Lorient compte fermement demeurer parmi l’élite à la fin du nouvel exercice 2020-2021. Les choses semblent avoir été bien faites durant l’intersaison, ce qui augure d’une saison sérieuse. Des joueurs importants ont été prolongés, Christophe Pelissier a eu droit à un recrutement rapide et ambitieux avec notamment la venue d’Adrian Grbic (8,5 M€ + 2 de bonus). Après trois ans en L2, les Merlus veulent s’installer durablement à l’échelon supérieur et feront du mieux possible. Avec évidemment, le maintien comme minimum.



2- Les recrues / les départs

Lorient a sorti le carnet de chèques cet été pour s’offrir la recrue la plus onéreuse de son histoire. Il s’agit de Grbic, l’attaquant autrichien de 24 ans arraché à Clermont pour 10,5 millions d’euros au total. Le club breton a également recruté Quentin Boisgard (23 ans) en provenance de Toulouse et Stéphane Diarra de Toulouse (21 ans). Dreyer (Amiens) et Nilor (Bordeaux), qui étaient libres, arrivent aussi. A 36 ans, Jérémy Morel, parti en 2011 est de retour au club. Parmi les cadres, Jimmy Cabot, libre, a choisi de s’en aller. Ebané, Sainati, Martins Pereira, Cagnon, Guel, Ouaneh, Kitala, Laurienté, Lecoeuche, Burban, Renaud, Pattier et Loric ne font pas partie de l’effectif cette saison.



3- L’équipe type

La formation type de Lorient s’articulera sans doute en 4-2-3-1. Sous les ordres de Christophe Pelissier, Nardi sera le gardien de but, protégé par Mendes, Laporte, Morel et Le Goff. Le Fée et le capitaine Lemoine (33 ans) s’installeront devant la défense. Le trio offensif sera composé par Diarra, Marveaux et Wissa, ambitieux après ses 15 buts inscrits l’an passé en 28 sorties de Ligue 2. Enfin, Grbic, auteur de 17 réalisations en L2 avec Clermont, s’installera à la pointe de l’attaque bretonne.



4- Point fort/Point faible

Lorient parait paré pour un exercice sérieux, même s’il avait terminé le précédent avec quatre revers en cinq rencontres. Avec Christophe Pelissier, qui avait fait monter maintenu Amiens, aux manettes, voilà un gage de qualité. Les dirigeants merlus se sont également attachés à conserver Nardi, Le Fée, Wissa et Marveaux, éléments clés. Il a également rappelé un ancien (Morel) et a recruté malin avec Grbic, Boisgard et Diarra. Il faudra simplement commencer par retrouver le rythme plus élevé de la L1.



5- Le style

Avec Christophe Pelissier sur le banc, Lorient part pour jouer. Oui, jouer. Les éléments sont en place sur le papier. Le coach des Merlus veut que ses hommes « jouent », donc, avec une certaine maitrise et qu’ils soient portés vers l’avant. La saison dernière, la force collective était très intéressante. Le champion de Ligue 2 tentera donc de poursuivre sur sa lancée. Le président Loïc Féry veut que ses ouailles prennent du plaisir et en donnent aux spectateurs.