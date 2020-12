Le sport est passé au second plan, quelques minutes après le match opposant les deux clubs bretons, Lorient et Rennes, ce dimanche soir, au Stade du Moustoir. Les faits se sont déroulés peu après 19 heures. Une rampe de lumière de l’enceinte s’est écroulée, tombant sur un jardinier qui faisait son travail sur la pelouse juste après la rencontre.



Immédiatement, des médecins (dont les staffs médicaux du FC Lorient et du Stade Rennais), ainsi qu’une ambulance et les pompiers s’étaient rendus sur le lieu de l’accident après que les joueurs aient alerté les secours. Malheureusement, cet employé, qui a reçu des massages cardiaques avant d’être transporté à l’hôpital, n’a pas survécu à ce choc. Un drame pour le Football Club de Lorient et la grande famille du football.



« C’est un accident terrible, a déclaré le maire de Lorient, Fabrice Loher, dans des propos repris par Ouest France. Je ne peux rien dire de plus à cette heure. » Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, a également fait référence à l’accident devant la presse. « On a aussi une pensée par rapport à ce qui s’est passé sur le terrain à la fin. »



Une enquête a été ouverte après que la police du commissariat de Lorient ait fermé les lieux.