Lille : Galtier et Ikoné soulagés !

Christophe Galtier (entraîneur de Lille) : « Je suis très satisfait de la victoire, qui est importante dans notre parcours, et au vu des résultats de nos concurrents. Le terrain était difficile, mais je suis satisfait du contenu. On a été plus entreprenants que contre Brest à domicile la semaine dernière (0-0). Venir gagner ici, ce n’est pas quelque chose de banal. Paris a perdu ici, Lorient restait sur de bons matches. Trois jours après l’Ajax (défaite 1-2 en Ligue Europa), on a réagi. J’ai injecté sur sang neuf, c’est bien pour le groupe. Cela maintient notre dynamique et notre position au classement. C’est sans doute notre match le mieux maîtrisé de 2021, même si on a pris un but sur une grossière erreur défensive. Mais cela a été bien dans l’expression, quelquefois très bien. »

Jonathan Ikoné (attaquant de Lille, Canal + Sport) : "On devait se rattraper après un match nul et une défaite dans les derniers instants. Il le fallait pour préparer le match de jeudi (le retour face à l'Ajax). Il fallait se retrouver, car on avait un peu perdu notre jeu."