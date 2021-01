Ligue 2 : Un hiver rigoureux pour le Paris FC

Solide leader de Ligue 2 durant l'automne, le Paris FC a connu une fin d'année bien plus compliquée. Grand favori à la montée après avoir gagné huit des dix premiers matchs de la saison, le club de la capitale a marqué le pas en enchaînant six matchs consécutifs sans victoire. Une mauvaise série qui a fait glisser le Paris FC à la cinquième place du classement. Si tout reste encore possible, le leader grenoblois n'a que trois points d'avance, les hommes de René Girard ont besoin de confirmer rapidement le rebond aperçu face à Guingamp lors du dernier match de l'année 2020 (3-2). Ce mardi, ils vont lancer l'année 2021 avec un déplacement à Toulouse. Ce match au Stadium va permettre de mesurer les ambitions parisiennes. Face à un ancien pensionnaire de Ligue 1 en pleine bourre, le PFC va pouvoir montrer ce qu'il a dans le ventre. De manière générale, les semaines à venir vont être décisives pour les coéquipiers de Jonathan Pitroipa. Avec six déplacements et principalement des adversaires du milieu de tableau au programme des dix matchs prévus jusqu'à la fin février, le Paris FC a besoin de faire le plein avant une dernière ligne droite où les confrontations directes vont s'enchaîner.

Des absences et des faits de jeu qui ont coûté cher

Pour y parvenir, le locataire du Stade Charléty va devoir retrouver les ingrédients du début de saison. De la fraîcheur après un enchaînement de cinq matchs en trois semaines mais surtout de l'efficacité dans les deux surfaces. 11 des 18 buts encaissés par Vincent Demarconnay ont eu lieu à partir de la onzième journée, une période durant laquelle les Parisiens ont enchaîné trois matchs consécutifs sans réussir à marquer. Désormais attendu par ses adversaires, l'ancien leader de Ligue 2 a eu plus de difficultés à imposer son jeu. L'usure physique, la pression de la première place mais aussi des faits de jeu comme l'égalisation refusée à Troyes et les blessures de Gaëtan Laura ou Lalaïna Nomenhanahary ainsi que la suspension de Moustapha Name ont coupé les jambes du Paris FC. Pour sortir de l'hiver en bonne position dans la meute de prétendants, le club de la capitale va avoir besoin de reprendre sa marche en avant le plus rapidement possible.