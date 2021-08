Ligue 2 : un choc Nîmes-Caen, le leader Toulouse peut s'échapper

La place de dauphin est pour l'instant occupée par l'équipe gardoise (2e, 11 points), reléguée de l'élite du football français au printemps. Invaincu depuis le début du championnat, Nîmes a pour l'instant enregistré un match nul et une victoire à domicile, contre deux victoires et un partage à l'extérieur. En déplacement, Caen a gagné 1-0 à Niort mais reste sur une défaite 2-0 à Ajaccio, mercredi, en match en retard de la 4e journée. Les Nîmois devront particulièrement se méfier d'Alexandre Mendy, meilleur buteur de la Ligue 2 avec cinq réalisations en autant de matches.

Encore plus prolifique avec 12 buts, ce qui en fait la meilleure attaque de Ligue 2, Toulouse a hérité de visiteurs a priori plus abordables que Caen: le TFC reçoit Valenciennes, qui n'a gagné jusqu'ici que contre la lanterne rouge Nancy et s'est fait corriger 4-1 par Rodez la semaine dernière. Les Toulousains (13 pts) devront tout de même rester attentifs à leurs arrières, puisque Paris (3e, 10 pts) et Sochaux (4e, 10 pts) défient des équipes de milieu ou de bas de classement. "Nous ne sommes qu'en début de saison" a rappelé, prudent, l'entraîneur des Violets Philippe Montanier.

Le club de la capitale se déplace samedi en début de soirée à Quevilly-Rouen (11e, 7 pts) et le FCSM accueille au même moment Grenoble, longtemps en lutte pour les premières places la saison dernière mais pour l'heure relégué au 17e rang (4 pts). Contrairement à l'usage en Ligue 2, aucun match n'est programmé lundi soir, en raison de la trêve internationale.

Samedi 28 août

(15h00) Nîmes - Caen sur beIN SPORTS

Toulouse - Valenciennes sur beIN SPORTS

(19h00) Guingamp - AC Ajaccio

Pau - Dijon

Nancy - Auxerre

Niort - Amiens

SC Bastia - Le Havre

Quevilly-Rouen - Paris FC

Rodez - Dunkerque

Sochaux - Grenoble