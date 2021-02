Ligue 2 : Troyes et Toulouse se neutralisent, le Paris FC toujours à l’arrêt

La bonne affaire de la 24eme journée de Ligue 2 est donc pour Grenoble. Vainqueurs à Valenciennes ce vendredi, les Isérois attendaient de pied ferme le résultat du choc Troyes-Toulouse. L’affiche entre les deux premiers du championnat était l’occasion pour les Aubois et les Haut-Garonnais de soit creuser l’écart pour l’ESTAC, soit de reprendre la tête pour le TFC. Entre deux équipes qui restaient une une contre-performance ce mardi, ce sont les Toulousains qui ont pris le meilleur départ... contre le cours du jeu. En effet, alors que les Troyens ont eu le contrôle du ballon dans le premier quart d’heure, c’est Amine Adli qui a ouvert le score. Le jeune milieu du TFC a bonifié une ouverture en profondeur de Brecht Dejaegere pour aller battre Gauthier Gallon du pied gauche. Le gardien troyen a pu se reprendre peu avant la demi-heure de jeu avec un arrêt sur un coup franc de Branco van de Boomen. Dix minutes plus tard, ce dernier a trouvé Amian Adou mais ce dernier n’a pas trouvé le cadre.

Troyes a su redémarrer fort

Le discours de Laurent Battles dans le vestiaire a redonné de l’allant aux Aubois. Alors que Yoann Salmier n’a pas vu l’arbitre siffler penalty pour l’ESTAC après un contact avec Ruben Gabrielsen dans la surface, Tristan Dingomé a remis les deux équipes à égalité cinq minutes après la reprise. Bien lancé sur l’aile gauche par Yoann Salmier, Alimami Gory a pu centrer au premier poteau et trouver Dingomé don la tête croisée vient tromper Maxime Dupé. Dans la foulée, l’ancien gardien de Nantes s’est une nouvelle fois signalé sur un coup franc de Florian Tardieu. Les Toulousains ont essayé de réagir mais les vagues troyennes se sont multipliées... sans que Maxime Dupé ne soit une nouvelle fois pris à défaut. De l’autre côté du terrain, à un quart d’heure de la fin du match, Gauthier Gallon n’a pas été en reste avec un double parade face à Amine Adli puis Steven Moreira. Les gardiens ont conservé l’avantage et le score n’a finalement pas bougé. Le score de parité (1-1) ne fait les affaires de personnes, avec Troyes qui garde deux points d’avance sur Toulouse... qui voit Grenoble revenir à deux longueurs.

Le Paris FC reste à quai

Avec Clermont battu et Auxerre accroché ce vendredi, le Paris FC avait un coup à jouer sur la pelouse du Havre, englué dans la deuxième moitié de tableau. Mais les joueurs de Mecha Bazdarevic ont une nouvelle fois manqué le coche. Ces derniers ont, en effet, signé un quatrième match sans victoire en Ligue 2 avec une défaite sur la pelouse du Stade Océane. Peu avant la demi-heure de jeu dans un match dominé par les Normands, sur un centre venu de l’aile droite signé Nabil Alioui, Jamal Thiaré a repris le ballon comme il l’a pu, avec une épaule pour une frappe décroisée qui a trompé la vigilance de Didier Desprez. Malgré la possession du ballon en leur faveur, les Parisiens n’ont pas su créer le danger et n’ont su réagir que trop tardivement dans cette rencontre. Les Havrais s’imposent logiquement (1-0) et mettent fin à une série de cinq matchs sans victoire en Ligue 2. Pour le PFC, c’est encore la soupe à la grimace avec le Top 5 qui s’éloigne un peu plus.



LIGUE 2 / 24EME JOURNEE

Vendredi 5 février 2021

AC Ajaccio - Auxerre : 0-0

Amiens - Caen : 0-0

Chambly - Sochaux : 1-4

Guingamp - Dunkerque : 0-0

Nancy - Pau : 1-0

Niort - Châteauroux : 1-1

Rodez - Clermont : 2-0

Valenciennes - Grenoble : 0-1



Samedi 6 février 2021

Le Havre - Paris FC : 1-0

Troyes - Toulouse : 1-1