Ligue 2 : Toulouse est seul en tête, Quevilly bien parti !

Malgré une victoire sur la plus petite des marges, le Téfécé, vainqueur plus tôt dans la soirée du Sporting Club de Bastia (1-0), est désormais seul en tête du classement de la Ligue 2, avec dix points. Plusieurs semaines après son barrage d'accession en Ligue 1 raté contre le FC Nantes, les hommes de Philippe Montanier ont débuté de la meilleure des manières cet exercice 2021/2022 en faisant un nul contre l'AC Ajaccio (2-2) puis en empochant trois victoires consécutives contre Nancy, Pau et donc le SC Bastia. À une unité du Téfécé, on retrouve le Paris FC. La formation de Thierry Laurey jouera ce lundi contre Auxerre, cinquième avec 7 points. En attendant le dénouement de ce match, plusieurs formations ont fait une belle opération ce samedi soir lors de ce multiplex. À commencer par le co-dauphin de Toulouse désormais, le FC Sochaux-Montbélliard. Ce dernier s'est imposé d'une courte tête contre l'USL Dunkerque (1-0) grâce à Gaëtan Weissbeck juste avant la pause (43eme). Avec les Sochaliens, Quevilly - Rouen est l'autre gagnant de la soirée. Le promu, auteur d'une victoire et d'un nul pour ses débuts en Ligue 2, a parfaitement négocié son rendez-vous contre Dijon (2-1), pensionnaire de Ligue 1 la saison dernière. L'équipe de Bruno Irles se classe à une très honorable sixième place de Ligue 2. L'autre formation descendue de l'élite, le Nîmes Olympique, n'a pas trouvé le chemin, tout comme son adversaire Pau (0-0). Les Gardois comptent deux victoires et deux nuls en quatre journées.

Nancy dans la douleur

Du côté de l'AS Nancy Lorraine, on peine décidément à regoûter aux gloires d'antan. Après sa huitième place la saison passée, les Lorrains ont essuyé, contre Valenciennes, une troisième défaite (3-1) en quatre matchs depuis le début de cet exercice. En plus, les hommes du nouvel entraîneur Daniel Stendel ont terminé à 10 suite à l'exclusion de Haag, à vingt minutes du terme de la partie. Autre formation en difficulté, l'En Avant Guingamp. Les Bretons ont perdu (2-0) contre Amiens alors qu'ils avaient fait trois nuls jusqu'ici. Enfin, on note le nul entre Rodez et Le Havre (0-0) et la victoire de Niort contre un Grenoble très mal en point (1-0).