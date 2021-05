Ligue 2 : Tenu en échec par Pau, Toulouse voit Clermont et la deuxième place s'échapper

Avec un match en retard de la 35eme journée à jouer contre Pau entre les deux dernières rencontres de la saison de Ligue 2, Toulouse avait un joker pour espérer revenir sur Clermont et viser une promotion directe en Ligue 1 à l'issue de la 38eme journée. Au lieu de ça, les hommes de Patrice Garande ont été tenus en échec par les Palois ce mercredi (2-2) et vont très certainement avoir besoin de passer par les barrages pour revenir dans l'élite du football français.



Les Violets ont parfaitement commencé le match grâce à l'ouverture du score précoce de Vakoun Bayo. L'attaquant ivoirien a profité d'une erreur de la défense paloise pour devancer Alexandre Olliero et marquer dans le but vide (9eme, 1-0). Grâce à Amine Adli, le troisième de Ligue 2 a poursuivi sa quête du but du break en multipliant les incursions dans le camp de l'équipe entraînée par Didier Tholot. En vain. Les projections du joueur de 21 ans n'ont pas été suffisantes pour permettre à Toulouse de rentrer aux vestiaires avec un avantage plus conséquent. Juste avant la pause, c'est même Pau qui était dans un temps-fort grâce à Mayron George, Itaitinga, Victor Lobry et Antoine Batisse.



Les efforts de Pau ont finalement été récompensés dès l'entame de la seconde période avec l'égalisation d'Erwin Koffi (48eme, 1-1). Ce score de parité n'a pas tenu longtemps, Vakoun Bayo s'est offert un doublé et son dixième but de la saison en reprenant de la tête un coup-franc de Branco van den Boomen (2-1, 55eme). Mais c'était sans compter sur Ebenezer Assifuah. Tout juste entré en jeu, l'attaquant ghanéen a permis à Pau de revenir au score une deuxième fois en trompant Maxime Dupé du gauche (65eme, 2-2). Les derniers efforts du Téfécé n'ont pas été récompensés, notamment quand une tentative de Nathan Ngoumou est passé juste au-dessus. Malgré les 16 tirs tentés par les Violets, il faudra passer par un barrage pour dépasser Clermont lors de la dernière journée et monter directement en Ligue 1. Même une défaite du dauphin de Troyes à Caen ne suffira pas aux Toulousains qui auraient alors besoin de triompher de Dunkerque avec au moins sept buts d'écart. Contre Pau, le Téfécé a vraiment raté une occasion de reprendre son destin en main.