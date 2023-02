Ligue 2 : Sochaux étrille Annecy, Sainté enchaîne, Metz s'impose

Ce samedi soir, neuf rencontres de Ligue 2 avaient lieu pour le compte de la 25ème journée de Ligue 2. La course à la montée se poursuivait notamment, avec un Sochaux des grands soirs. Face au futur adversaire de l'OM en Coupe e France, Annecy, le FC Sochaux n'a pas fait dans la dentelle et s'est imposé 5-1. Doumbia par deux fois, Weissbeck, Mauricio et Mayenda sont les buteurs sochaliens. Dion a marqué le penalty des joueurs d'Annecy. Le FCSM est deuxième avec 44 points et a deux unités d'avance sur les Girondins de Bordeaux, opposé à Amiens lundi soir.

Dans la quête de la montée en Ligue 1, le FC Metz n'est pas très loi non plus. La victoire à domicile contre le Nîmes Olympiques valide cela. Mikautadze et Maziz ont inscrit les deux buts messins. Ils pointent à la quatrième place et n'ont que trois points de retard sur les Sochaliens, dauphins des Havrais.

L'AS Saint Etienne, de son côté, s'est imposé 2-0 sur sa pelouse contre le FC Pau et se donne de l'air. Ibrahima Wadji et Jean-Philippe Krasso sur penalty ont marqué les deux réalisations. Les Verts ont désormais sept points d'avance sur la zone rouge.

Les autres résultats

Grenoble 0-0 Le Havre

Guingamp 1-2 Caen

Laval 0-1 QRM

Paris FC 3-0 Niort

Rodez 0-2 Bastia

Valenciennes 2-2 Dijon