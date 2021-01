Ligue 2 : Six candidats à la montée s'affirment

Les leaders tiennent bon en Ligue 2. Le groupe des prétendants à l'élite continue donc de s'affiner. Parmi les équipes du top 6, la seule à ne pas avoir gagné est d'ailleurs une... qui en affrontait une autre, à savoir Auxerre vaincu à Clermont (1-0) dans l'après-midi. Dans les autres matchs du soir, le leader Troyes l'a emporté à Pau (0-1), Grenoble s'est joué de Chambly (2-0) et le Paris FC s'est joué d'Amiens (4-2). Si Toulouse, troisième, s'impose lundi à Sochaux, septième, ces derniers resteraient ainsi à sept points de la sixième place - occupée par les Parisiens. Même s'il ne faut pas oublier Valenciennes, à égalité avec les Sochaliens et qui comptent un match de moins. Mais le VAFC vient surtout de rater une belle occasion au terme d'un match spectaculaire, à Châteauroux (3-3).



Menés deux fois chez la lanterne rouge, les Nordistes avaient finalement repris l'avantage en fin de match avant de se faire reprendre à l'ultime minute. A l'inverse, c'est donc presque une victoire pour Benoît Cauet, le coach castelroussin : "On a fait un match plein, on a vu du football et il faut mettre les joueurs en avant, se satisfait-il en conférence de presse. J'ai vu des prises de risque, de responsabilité. On rate le coche car on doit mener 2-0 ou 3-0 à la mi-temps, pas 1-0. On prend quasiment trois coups de pied arrêtés, on a eu pas mal d'opportunités. Mais on a été cohérents, les garçons ont appliqué ce que j'ai demandé. On a été très concentrés." Châteauroux, à égalité de points avec Pau, reste à cinq points de Chambly, dix-huitième (et barragiste) avec un match en retard.